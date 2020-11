Walmart, la trimestrale batte le attese

Wal-Mart

(Teleborsa) - Seduta fiacca per, che passa di mano con un timido progresso dello 0,08%, allineandosi alla debolezza dell'intero listino.La società ha chiuso il terzo trimestre cona 5,14 miliardi, pari a 1,80 dollari, contro i 3,23 miliardi (1,15 dollari per azione) registrati l'anno prima. Su base rettificata l'EPS si è attestato a 1,34 dollari, contro gli 1,18 dollari del consensus. Isono aumentati da 128 a 134,7 miliardi, oltre i 132,1 miliardi attesi dagli analisti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 153,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 150,2. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 157,7.