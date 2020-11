Borse asiatiche deboli. Pesante la borsa di Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono una seduta incerta, in scia al ritracciamento di Wall Street, dopo il rally messo a punto nell'ultimo periodo. Restano sullo sfondo i temi legati alla situazione sanitaria ed ai vaccini.Segno meno in chiusura per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,10% ed il Topix dello 0,95%. Poco sopra la parità(+0,26%).Deboli anche le borse cinesi, conche lima lo 0,04% eche ritraccia dello 0,78%.invece guadagna l'1,33%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, consolida i livelli della vigilia(+0,09%), mentre fanno meglio(+0,23%) e(+0,38%). Incerte(-0,08%) e(-0,56%).Sulla parità(-0,22%); leggermente positiva(+0,43%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,12%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,03%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,09%.Il rendimento dell'scambia allo 0,02%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,29%.