Borse europee toniche. Migliora l'efficacia del vaccino Pfizer

(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee sostenute dalla notizia che il vaccino anti Covid-19 sviluppato da Pfizer con il partner tedesco BioNTech ha mostrato, nei risultati finali, una efficacia pari al 95% senza effetti collaterali di rilievo.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,187. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,18%), raggiunge 41,92 dollari per barile, dopo che l', ha annunciato un aumento degli stock di greggio , inferiore alle aspettative, negli ultimi sette giorni al 13 novembre 2020.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,60%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,52%.avanza dello 0,31%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,52%., ilchiude la giornata con un aumento dello 0,87%, a 21.623 punti; sulla stessa linea, il+0,86%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,68%),(+1,89%) e(+1,73%).Nel listino, i settori(-0,87%) e(-0,67%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+6,10%),(+3,48%),(+3,15%) e(+2,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,07%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,16%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,98%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,25%),(+5,72%),(+4,44%) e(+4,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,44%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,67%.Sensibili perdite per, in calo del 2,37%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,22%.