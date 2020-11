Brembo acquisisce 100% danese SBS Friction

Brembo

(Teleborsa) -, azienda danese che sviluppa e produce pastiglie freno in materiali sinterizzati e organici per motociclette, particolarmente innovativi ed eco-friendly.L’operazione, che permetterà di integrare un componente strategico con focus sull'ambiente nell’attuale gamma di prodotti Brembo, è in linea con la nuova missione di Brembo di diventare un autorevole "solution provider", per rispondere ai nuovi paradigmi della mobilità sostenibile e offrire la migliore esperienza di guida."Siamo particolarmente contenti di accogliere SBS Friction nel nostro Gruppo", ha dichiarato il Presidente, che aggiunge "nonostante un contesto di mercato particolarmente complesso, la propensione naturale di Brembo ad investire in innovazionenon si ferma"."Brembo è un partner molto affidabile, che da sempre apprezza il know-how tecnologico di SBS Friction e il suo posizionamento sul mercato”, ha dichiarato, Presidente di SBS Group.L’operazione prevede undi 224 milioni di Corone Danesi, pari a circa, che sarà pagato utilizzando la liquidità disponibile, ed è soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili. L'enterprise value è pari a 300 milioni di Corone Danesi, corrispondenti a circa 40,3 milioni di Euro. Ildell’accordo è previsto nel