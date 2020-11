Covid, scontro Regioni-Governo su parametri. Speranza: restano 21

(Teleborsa) - Non dovrebbero più essere 21, ma, gliin base ai quali si decide il, e quindi il colore delle stesse. Ad affermarlo è lache si è riunita ieri per proporre al premier Conte nuovi parametri per le decisioni sulle restrizione, in quanto i 21 oggi in uso appaiono "inadeguati" e quindi "da rivedere" agli occhi dei governatori.La richiesta delle Regioni è stata però stata bocciata in serata dal: "Avere più indicatori significa avere una- ha detto il ministro - Questi 21 indicatori li usiamo da maggio e ci hanno aiutato a leggere l'epidemia, dopo di che il dialogo con le regioni è sempre aperto, ma 21 criteri significa avere fotografia più affidabile, oggi".I cinque indicatori proposti dalle regioni sono: la percentuale diescludendo tutte le attività di screening e re-testing degli stessi soggetti, uncalcolato sulla base della sorveglianza integrata Iss, il tasso didi terapia intensiva per pazienti Covid e quello dei posti letto totali per pazienti-Covid oltre alla possibilità di garantire, isolamento e quarantena e il numero, tipologia die tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing."L'obiettivo è quello di avere a disposizione dei, che devono essere il frutto di un confronto con la parte tecnico-scientifica sia a livello nazionale che regionale. Confronto che deve essere da supporto per la decisione finale che non può che essere di carattere politico", aveva sottolineato a fine incontro il presidente della Regione del Friuli Venezia. Guardava già ai prossimi provvedimenti del Governo il governatore della Liguria. "Ilscade anche il Decreto del Presidente del Consiglio che regola attualmente il contrasto al Covid.occorre stabilire un meccanismo di condivisione delle decisioni poi efficiente e comprensibile per i cittadini. Oggi le istituzioni devono lavorare insieme, evitando le troppe polemiche e i giudizi sommari di questi giorni".Intanto, le prime regioni a cui sono state imposte le restrizioni più severe saranno anche le prime a essere sottoposte a una, dal. Le prime a essere dichiarate rosse, ovvero, potrebbero quindi sperare in un allentamento delle misure, se non in tutto il territorio regionale almeno in alcune province.