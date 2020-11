Eni, con progetto REDD+ Zambia compensate emissioni per 1,5 milioni tonnellate CO2

Eni

(Teleborsa) -ha annunciato importanti risultati daiannunciando le generazione diper la compensazione di emissioni GHGI crediti sono statidal progetto REDD+(LCFP) nella Repubblica dello, in cui Eni è attiva da oltre un anno, che si inquadra nell'ambito dei progetti di conservazione delle foreste nel continente africano,(Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) delleLo sviluppo di progetti volontari a supporto delle iniziative volte alla lotta ai Cambiamenti Climatici quali i progetti REDD+, si inserisce nelladi Eni, che riconosce l’importante ruolo delle Natural Climate Solutions (NCS) per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C.In tale cornice, Eniin maniera progressiva undi tonnellate all’anno di CO2 equivalente, 20 milioni di tonnellate nel 2030 edi tonnellateI progetti REDD+ sviluppati da Eni, oltre a conseguire benefici climatici e ambientali,delle popolazioni locali ospitanti. In questo modo, Eni contribuisce al raggiungimento di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite tra i quali, in particolare, gli(Agire per il clima)(Vita sulla Terra).Ladi Eni traguardascope 1 e 2ed. AlEni punta ad ottenere unadelle emissioni nette scope 1, 2, 3 riferibili all’intero ciclo di vita dei prodotti energetici venduti. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso azioni di efficienza energetica, incremento della componente gas rispetto ai liquidi nel portafoglio di produzione di idrocarburi, ampio sviluppo di prodotti energetici da fonti rinnovabili e decarbonizzate. L’utilizzo di crediti di carbonio generati da progetti aderenti allo schema REDD+ è una delle leve previste da Eni nel suo percorso di decarbonizzazione per compensare parte delle proprie emissioni residue difficili da abbattere con le tecnologie attuali (le cd. emissioni hard to abate).