Eurozona, inflazione ottobre confermata negativa

(Teleborsa) - Confermatanel mese di ottobre. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un, come indicato dal consensus. Nel mese precedente si era registrato lo stesso decremento.Sui prezzi al consumo sono, in linea con quanto stimato dagli analisti e leggermente di più rispetto allo 0,1% del mese precedente., depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, evidenzia una, in linea con il consensus, e un aumento dello 0,1% su base mensile.Nell', l'inflazione sale dello, stesso valore registrato a settembre, e dello 0,2% su mese.Lesu base tendenziale sono state registrate in Grecia (-2,0%), Estonia (-1,7%) e Irlanda (-1,5%). Iin Polonia (3,8%), Ungheria (3,0%) e Repubblica Ceca (2,9%). Rispetto a settembre, l'inflazione annua è diminuita in quindici Stati membri, è rimasta stabile in due ed è aumentata in dieci.