Generali conferma strategia 2021. Donnet: "Ben posizionati per cogliere opportunità"

(Teleborsa) - "La nostra strategiasi confermae ancora più valida nell’attuale contesto di mercato". Così il Ceo del Gruppo Generali,, a margine della presentazione per l'Investor Day 2020, sottolineando "a due anni dal lancio del pianocon tutti gli stakeholder, grazie anche alla valorizzazione delle nostre persone, a un brand sempre più forte e al crescente impegno sulla sostenibilità”."Il Gruppo - spiega - sta affrontando la più grave crisi globale del dopoguerra facendo leva sui propri punti di forza: l’esecuzione disciplinata della strategia, il focus sull’eccellenza tecnica, una forte rete distributiva e un modello di business diversificato. Questi punti di forza, insieme alla nostra solidità patrimoniale e alla eccellenza nell’innovazione, ci permettono di essere pienamente impegnati nelraggiungimento dei target finanziari della nostra strategia e di essere ben posizionati per cogliere future opportunità".La strategiaha dimostrato la suagrazie ai risultati raggiunti nell’attuale contesto. Confermata laper gli azionisti con un aumento delldecomposto ein crescita a, con un, un, mentre quello del 2020 è impattato dal Covid e da oneri non ricorrenti. Dal lato finanziario, Generali hail target di. Rivisto al rialzo il target del piano 2021 in termini di risparmi a 300 milioni di euro (100 milioni in più del previsto). Lasi è dimostrata resiliente con unLe strategie disono state attuate con successo. L’obiettivo di unper la holding pari aè statorispetto a quanto da Generali 2021 e l’aumento significativo delle rimesse alla Holding provenienti dalle business unit è in linea con il piano (target a oltre 9,5 miliardi), così come il raggiungimento di una forte e sostenibile generazione normalizzata di capitale (target a oltre 10,5 miliardi).Generali hadel Covid-19 facendo leva sui propri punti di forza: una, il focus sull’, una fortee un modello diGeneraligrazie a undi business, con una selezione dei rischi ottimale che ha minimizzato l’impatto della pandemia delCovid-19. Lasi è dimostrata, nonostante la turbolenza dei mercati,e il Gruppo ha continuato a conseguire performance tecniche eccellenti. La strategia dell’sta assicurando unadelle fonti di utile e la, con forti riserve di capitale e significativerimesse di cassa.Le premesse alla base del piano triennale si sono confermate ancora più valide alla luce dei trend attuali e hanno consentito a Generali diattraverso l’esecuzione disciplinata della strategia, difacendo leva sull’offerta di protezione e sull’asset management, di accelerare lae laGenerali è oggi ben posizionata pernel segmentoe nellaIl Gruppo può inoltre fare leva sull’e sull’ottima marginalità tecnica, insiemedi prodotti che unisce soluzioni di asset management,, prodotti biometrici e soluzioni per la clientela senior.Dall’inizio del piano l’impegno di esseresi è ulteriormente rafforzato, grazie allae dei canali diretti e alla crescenteIl Gruppo ha accelerato la, che sta incrementando ulteriormente la profittabilità, confermando. L’obiettivo diper un ammontare di 200 milioni è stato raggiunto in anticipo grazie all’esecuzione disciplinata di iniziative di risparmio e trasformazione. Nel 2021 Generali consoliderà nuove modalità di lavoro e ottimizzerà ulteriormente i servizi esterni conseguendo risparmi per ulteriori 100 milioni, con unaL'esecuzione della strategia del segmentoha contribuito positivamente al raggiungimento degli obiettivi del Piano. Confermati i target:del segmento atteso a circa(target 2021: 400 milioni di euro);contributo dei ricavi da clienti esterni si prevede quest'anno in crescita al 32% (target 2021: 35%); margine operativo del segmento per il 2020 si attesta al 52% (target 2021: > 45%).Ladi Generali 2021, che guida la trasformazione del business e la strategia nel lungo periodo. Generali conferma un, integrato in tutti i livelli del business.