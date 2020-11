Iren, nuovi contatori "smart meter 2G" per i Comuni di Torino e Parma

Gruppo Iren

(Teleborsa) - Circa 800.000 nuovi contatori di energia elettrica nei Comuni di Torino e Parmae oltre 120 milioni di euro di investimento previsto nel corso dell’intero piano della durata di 15 anni. Questi i numeri del Piano per la messa in servizio dei nuovi contatori di ultima generazione presentato oggi da IRETI,I nuovi "smart meter 2G”, questa la denominazione tecnica degli apparecchi, verranno installati nei Comuni di Torino (circa 640 mila) e Parma (circa 150 mila) a partire dalla seconda metà del 2021. I dettagli dell’operazione sono stati presentati attraverso un evento in streaming a cui hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni locali, dell’, di società di vendita ed altri operatori del settore."L'ammodernamento del parco contatori di energia elettrica, rappresenta uncome quello energetico - ha sottolineato l’-. Il progetto di sostituzione dei contatori permetterà, infatti, di aumentare la proattività dei clienti finali e la consapevolezza dei propri consumi, grazie alle nuove funzionalità e ai vantaggi offerti dall’ultima generazione dei contatori intelligenti".La sostituzione dell'attuale parco contatori con i nuovi “smart meter 2G” consentirà, dunque, un monitoraggio più efficiente ee la possibilità di accedere ad offerte mirate per le famiglie e le imprese.