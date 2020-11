Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, reduce da una seduta di ribassi e, dopo l'aggiornamento sull'Il sentiment degli investitori è deluso dai consumi con le vendite al dettaglio di ottobre che hanno registrato il rallentamento maggiore degli ultimi sei mesi in scia all’accelerazione dei contagi e al venir meno delle misure di supporto. Non aiutano nemmeno le parole di Jerome Powell, numero uno della Fed , secondo cui l’aumento dei contagi è fonte di grande preoccupazione e la strada per la ripresa è ancora lunga. Segnali contrastanti sono giunti dal mercato edilizio: i nuovi cantieri avviati sono saliti del 4,9% oltre le aspettative mentre i permessi edilizi sono rimasti fermi a ottobre.Sulle prime rilevazioni, ilsi ferma a 29.803 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.608 punti. Senza direzione il(-0,16%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(-0,02%).In buona evidenza nell'S&P 500 il compartodel Dow Jones,(+4,36%),(+3,34%),(+1,51%) e(+0,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,75%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,70%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,61%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,54%.Tra i(+1,96%),(+1,95%),(+1,71%) e(+1,50%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,98%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,96%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,92%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,82%.