Pfizer e BIONTech deboli nonostante aggiornamento su vaccino

Pfizer

BioNTech

(Teleborsa) - Si muovono contrastati i titolidopo che le due società hanno fatto sapere che il loro candidato vaccino ha dimostrato una efficacia al 95% nei risultati finali, contro il 90% degli esiti preliminari. Il primo segna un calo di oltre il 3%, mentre il secondo mostra u rialzo appena dello 0,11%.Nei prossimi giorni sarà presentata la richiesta di autorizzazione per il vaccino alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense, con l'obiettivo di andare in distribuzione entro la fine dell'anno.