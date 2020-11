Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo un esordio incerto, sulla scia dell'escalation deidelleconfermate ieri dalla Presidente della BCE,. La Banca centrale però potrebbe offrire un supporto ai mercati, che ora puntano sull'arrivo di nuovi stimoli.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,186. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,59%.ferma, che segna un +0,27%, trascurata, che lima lo 0,12%, bene, che evidenzia un incremento dello 0,22%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,02%.di Milano, troviamo(+3,80%),(+3,07%),(+2,92%) e(+2,31%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -0,90%.Tra i(+4,25%),(+4,07%),(+3,95%) e(+3,26%).Fra i più forti ribassi, che continua la seduta con -7,73%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,12%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,73%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,06%.