Poco mossa la Borsa americana

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta poco mossa dopo la pausa di ieri ed i nuovi record della vigilia. Gli investitori hanno accolto positivamente la notizia che il vaccino sperimentale contro il coronavirus di Pfizer e BioNTech si è rivelato efficace al 95% , secondo i risultati finali.Sul fronte macroeconomico, il dato sui n uovi cantieri edili avviati negli Stati Uniti , a ottobre, è risultato migliore delle aspettative.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 29.819 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 3.614 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il(+0,3%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,08%).(+0,85%),(+0,81%) e(+0,51%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-0,74%) e(-0,57%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+2,97%),(+2,41%),(+1,72%) e(+1,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,99%.Affonda, con un ribasso dello 0,98%.Preda dei venditori, con un decremento dello 0,97%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,87%.Al top tra i, si posizionano(+9,27%),(+8,06%),(+4,02%) e(+3,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,10%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,79%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,76%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,74%.