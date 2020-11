Superbonus, Ruffini: "Complessità serve a evitare abusi"

(Teleborsa) - Ilspetta "per gli interventi realizzati sulle" e invece sono "esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari". Lo ha precisato ilnel corso di un'audizione alla Commissione bicamerale sull'Anagrafe Tributaria, dove ha anche annunciato che nelle prossime settimane arriverà unaper fornire chiarimenti sul Superbonus del 110%.Per quanto riguarda la possibilità di usufruire del Superbonus del 100% per chi abita in un edificio con un solo proprietario, Ruffini ha precisato che "ai fini della costituzione del condominio risulta irrilevante la mera detenzione degli immobili costituenti un edificio". Quindi, ha esemplificato, "se l'di tutte le unità immobiliari di un edificioo in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti,e di conseguenza".Ruffini ha annunciato che spera di firmare la nuova circolare nelle prossime settimane, spiegando che "per una circolare l'elaborazione può essere velocissima o meno a seconda di quando si decide che l'acqua si sia fermata, perché leche arrivano da privati e istituzionio la parola fine alla circolare".Secondo il direttore dell'Agenzia delle Entrate, lariguarda la normativa fiscale nel suo complesso, e non solo il decreto rilancio o il Superbonus. "Non si può semplificare quello che nasce complesso, si può cercare di renderlo più chiaro" e in particolare per il Superbonus "la complessità è dettata dall'esigenza di evitare".