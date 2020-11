Wall Street chiude in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude gli scambi all'insegna della debolezza, a causa di realizzi, dopo il rally messo a segno in precedenza. A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 29.783 punti, con uno scarto percentuale dello 0,56%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 3.610 punti.In lieve ribasso il(-0,3%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,49%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,01%),(-0,73%) e(-0,62%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,77%),(+1,83%),(+1,65%) e(+1,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,63%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,46%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,04%.Calo deciso per, che segna un -1,84%.Al top tra i, si posizionano(+8,21%),(+3,57%),(+3,36%) e(+3,34%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,90%.In caduta libera, che affonda del 3,78%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,65 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,39%.