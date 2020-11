ASTM annuncia aggiudicazione gara per tratte A12, A11/A12, A15 e A10

ASTM

(Teleborsa) - La concessionaria autostradaleha annunciatodefinitiva da parte del MIT della gara diSestri Levante-Livorno,Viareggio-Lucca,diramazione per la Spezia eSavona-Ventimiglia (confine francese)., Amministratore Delegato di ASTM, ha sottolineato "questa aggiudicazione conferma il nostro impegno in Italia e la nostra presenza strategica nel nord-ovest del Paese. L’aggiudicazione consentirà di effettuare nuovi e importanti investimenti sulla rete per renderla sempre più moderna e tecnologica, innalzando contemporaneamente gli standard qualitativi del servizio offerto ai nostri clienti, consapevoli che solo in questo modo costruiremo il futuro del nostro Paese".La nuova concessione avrà una. In questi anni il Gruppo ha concluso con successo importanti gare sia in Italia, quali Sitaf (Tunnel del Frejus), Autovia Padana (Autostrada Piacenza- Brescia), Tem, Brebemi, Asti-Cuneo sia sui mercati internazionali, in Brasile, Stati Uniti ed in Europa.Il Gruppo ASTM è leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali. Presente in oltre 21 paesi con circa 12.000 dipendenti.