Auto e riduzione emissioni, Timmermans accelera

(Teleborsa) - Laa continuerà a dialogare con l'industria dell'auto e ad ascoltarne gli argomenti, ma un nuovo giro di vite nei prossimi anni suidai veicoli è necessario, se si vuole raggiungerefissato dall'Esecutivo comunitario di ridurre entro ildel 55% rispetto ai livelli del 1990.Questo l'avvertimento lanciato oggi dal Vicepresidente esecutivo della Commissione responsabile per il Green Deal,durante una videoconferenza stampa oggi a Bruxelles.In particolare, alla domanda di una giornalista tedesca sulle preoccupazioni del settore automotive in Germania in scia alla possibilità che l'UE voglia mettere fuori produzione i motori a combustione interna dal 2025, Timmermans ha risposto: "Ieri ne ho parlato con i tre ministri-presidenti dei lander, le aree tedesche più direttamente interessate. Siamo in contatto costante con l'industria dell'auto di tutti Paesi dell'UE. Dobbiamo essere molto chiari:se vogliamo realizzare la riduzione delle emissioni del 55% rispetto al 1990" che la Commissione ha proposto recentemente."Dellee d'altra parte sappiamo che quello dei trasporti è uno dei settori in cui le emissioni sono aumentate, invece di diminuire. Insomma,