Banca Centrale Europea sceglie SIA e Colt

(Teleborsa) - La(BCE) ha scelto- società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity - in partnership conTechnology Services, per il proprio collegamento alle infrastrutture di mercato dell’Eurosistema attraverso un’unica(Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG).La- chiarisce una nota - "ha già iniziato ad utilizzare l’infrastruttura di rete di SIA e Colt per le attività di test con altre principali banche centrali. SIA fornisce, inoltre, unaper la gestione di tutti i messaggi in modo da facilitare l’integrazione del software applicativo della BCE con l’interfaccia unica di accesso ESMIG".L’anno scorso, SIA e Colt si sono aggiudicate una delle duecome Network Service Provider per l’ESMIG, grazie soprattutto all’elevatoe alla forte presenza internazionale delle due società."Siamo molto onorati che laabbia scelto SIA e il nostro partner Colt per l’accesso alledi rilevanza strategica per tutta l’Eurozona. Questo nuovo straordinariorappresenta un ulteriore riconoscimento dell'assoluta affidabilità, solidità e sicurezza delledi SIA che attualmente supportano le iniziative di modernizzazione di circain tutto il mondo", ha dichiarato, Amministratore Delegato di SIA."Siamo estremamente lieti di poter collaborare a questo progetto per la, una delle più grandi banche al mondo. Siamo orgogliosi di essere stati scelti, insieme al nostro partner SIA, per la fornitura deiESMIG e di permettere in questo modo alladi concentrarsi sui propri obiettivi istituzionali piuttosto che sull’infrastruttura. Ciò rappresenta un’ulteriore conferma della reputazione positiva che Colt si è costruita in questi anni, grazie anche numerosi investimenti sia a livello tecnologico sia nelle risorse umane, in, ha commentatoAmministratore Delegato di Colt Italia.