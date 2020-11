Campari, aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie

Campari

l'azienda attiva nel settore beverage

(Teleborsa) -, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da destinare al servizio dei piani stock option, deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 marzo 2020, ha comunicato di aver, dal 9 al 13 novembre 2020, complessivamenteal prezzo medio di 9,6631 euro per azione, per un controvalore pari a 8.938.386,50 euro.A Piazza Affari, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,12% sui valori precedenti.