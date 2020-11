Covid, misure di sostegno e mercato del lavoro: lo studio Bankitalia

(Teleborsa) - Un'interruzione simultanea sia della CIG-Covid sia del blocco dei licenziamenti dovrebbe essere valutata con estrema cautela al fine di evitare possibili brusche cadute (i cosiddetti cliff effects)". E' quanto si legge nella notacurata dalla ricercatricedellaNello studio, che si precisa "non riflette necessariamente l'opinione dell'Istituto centrale", si legge: "si calcola che in condizioni normali, in assenza dello shock collegato al covid-19, nel 2020 in Italia si sarebbero avuti circaper motivi economici, come nel 2019, quando vi avevano corrisposto circaTenuto conto che lo shock ha colpito in modo più intenso comparti nei quali la quota di lavoratori a tempo indeterminato è relativamente contenuta, si può stimare che, in assenza delle misure introdotte, nel 2020 lo shock pandemico avrebbe potuto causare ulteriori, portando quindi il totale a circa".Si può valutare che le misure di estensione della CIG, il sostegno alla liquidità delle imprese e il blocco dei licenziamenti - prosegue la nota - "abbiano impedito circadi questi, circa un terzo non si sarebbe probabilmente verificato, anche in