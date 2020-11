Fisco, i commercialisti chiedono il rinvio di tutti gli adempimenti in scadenza

(Teleborsa) - Anche se l'Italia è divisa in zone gialle, arancioni e rosse, i commercialisti vorrebbero, e in particolare ilin scadenza. L'Italia è "colpita in tutte le sue regioni dalla pandemia e quindi gravata dal peso di regole necessarie, ma che limitano le attività produttive e professionali. Crediamo che ai cittadini si debba dare una risposta semplice e di generale applicazione, un'unica giusta regola senza distinzioni", hann scritto, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti (Ungdcec) e, presidente Associazione dottori commercialisti (Adc), in una lettera inviata al ministro dell’Economia e delle Finanze,Le due associazioni chiedono "un rinvio di tutti gli adempimenti fiscali e tributari in scadenza,", sottolinando la vicinanza di alcune importanti scadenze. L'scade il prossimo 27 dicembre 2020, ilinerenti i rapporti di lavoro in corso a dicembre che scadono il 16 gennaio 2021, ma anche della presentazione dellee di ogni tipologia di pagamento in scadenza."Rinviare i pagamenti di novembre è stato opportuno anche se il rinvio, a nostro parere, doveva essere esteso su tutto il territorio - hanno scritto De Lise e Nucera - Ora, per salvaguardare le attività economiche serve uno sforzo ulteriore: bisogna, alle prese con la pandemia e con i risvolti in termini finanziari, economici ed organizzativi. Pensare che siano necessari ulteriori rinvii dei pagamenti non è un’eresia ma un’ovvia necessità, poiché riguardano le obbligazioni tributarie e previdenziali che maturano a dicembre e che entro l’anno dovranno essere eseguiti".