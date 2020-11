George Soros esorta l'UE a non piegarsi a Ungheria e Polonia

(Teleborsa) - Il finanziere e filantropo miliardarioha esortato l'Unione europea a, non scendendo a compromessi sullealla base dell'elergizione dei fondi agli Stati membri. Lunedì, Ungheria e la Polonia hanno infatti bloccato l'adozione del bilancio 2021-2027, al quale è collegato anche lo stanziamento dei fondi del(Recovery Fund), perché la legge di bilancio imponeva il rispetto dello Stato di diritto per accedere al denaro.In un articolo di Project Syndicate, Soros ha suggerito che ildi Ungheria e Polonia sul bilancio UE e sul Recovery Fund. In assenza di un accordo su un nuovo bilancio dell'UE, suggerisce Soros, il. Se questo è il caso, Polonia e Ungheria rischierebbero di non ricevere alcun pagamento in base alle nuove condizioni dello Stato di diritto, hanno sostenuto il finanziere e filantropo. "L'UE non può permettersi di scendere a compromessi sulle disposizioni dello Stato di diritto", ha scritto Soros.Il meccanismo sullo stato di diritto prevede che l'esborso di fondi possa essere fermato o ridotto, con decisione del Consiglio a maggioranza qualificata, nel caso in cui l’indipendenza e l’imparzialità della giustizia fossero gravemente lese. Intanto ilha annunciato il suosul Recovery Plan. "Solo un organo giudiziario indipendente può dire cos'è lo Stato di diritto, non una maggioranza politica", ha scritto Janez Jansa in una lettera inviata al presidente del Consiglio europeo Charles Michel.