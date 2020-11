Giù la borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta con segni contrastanti per le principali borse asiatiche e con gli investitori che guardano con cautela agli sviluppi della ricerca medica sul vaccino contro il coronavirus e alle prospettive di ripresa per l'economia globale.Il listino diarchivia la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,36%, mentre, al contrario, l'guadagna lo 0,84% rispetto alla seduta precedente.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,49%; senza direzione(+0,05%).Debole(-0,04%); guadagni frazionali per(+0,24%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,04%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,22%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,01%.Il rendimento dell'scambia allo 0,02%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,32%.