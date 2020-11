In rosso la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre l'1,16%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 3.568 punti, in calo dell'1,16%.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,69%; con analoga direzione, in rosso l'(-1,17%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-2,88%),(-1,93%) e(-1,76%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,54%),(+0,97%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,80%.In caduta libera, che affonda del 3,26%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,19 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,94%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,20%),(+3,75%),(+2,10%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,57%.Sensibili perdite per, in calo del 3,55%.In apnea, che arretra del 3,30%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,23%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PhillyFed (atteso 22 punti; preced. 32,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 707K unità; preced. 709K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,7%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -1,2%; preced. 9,4%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 53,4 punti; preced. 53,4 punti)15:45: PMI servizi (atteso 54,6 punti; preced. 56,9 punti).