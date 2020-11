Piazza Affari in rosso con le altre borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, in risposta alla persistente crescita dei contagi di Covid-19, nonostante l'euforia generata dall'efficacia di diversi vaccini. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in timido calo.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,184. L'è in calo (-0,73%) e si attesta su 1.858,7 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 41,51 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +117 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,60%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,88%, soffre, che evidenzia una perdita dello 0,80%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%.con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,40%, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,37%, scambiando a 23.408 punti. In lieve ribasso il(-0,52%); sulla stessa tendenza, in rosso il(-0,76%).(+1,27%),(+0,88%) e(+0,60%) in buona luce sul listino milanese. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-3,29%),(-2,22%) e(-1,61%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 3,27%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,07%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,85%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,59%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che segna un -3,74%.In apnea, che arretra del 2,68%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,52%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,38%.di Milano,(+6,36%),(+6,19%),(+3,22%) e(+2,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che flette del 4,59%.Affonda, con un ribasso del 4,41%.Crolla la, con una flessione del 3,18%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,06%.