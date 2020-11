PMI Day, le aziende aprono virtualmente le porte agli studenti

(Teleborsa) - Anche quest'anno ledi tutta Italia apriranno le loro porte agli, anche se sono, per contribuire a diffondere il loro impegno quotidiano sui territori e condividere un momento di esperienza diretta con loro. È con questo spirito che, nonostante le restrizioni anti Covid, è stata organizzata l’undicesima edizione del, la Giornata nazionale diche permette alle PMI associate di farsi conoscere alledel proprio territorio.Durante la giornata di domani, gli studenti potrannoattraverso un, con testimonianze ed esperienze imprenditoriali supportate da filmati e slide aziendali, in modo da offrire ai giovani un tour aziendale virtuale. Dalla prima edizione sono stati coinvolti complessivamente, messi a diretto contatto con il mondo e con i valori della piccola e media impresa. L'appuntamento coincide anche con la diciannovesima Settimana della Cultura d’impresa, organizzata da Confindustria e Museimpresa, che quest'anno sta cercando di mettere a fuoco modalità e opportunità per uscire dalla crisi."Abbiamo voluto fortemente realizzare il PMI Day anche quest’anno in cui le premesse erano davvero complesse e il clima di incertezza ci ha accompagnato fino all’ultimo momento. In una fase in cui tutto attorno a noi sta chiudendo e il distanziamento è l’unica arma di cui disponiamo attualmente per combattere questo nemico invisibile, abbiamo deciso die aprire seppure virtualmente le porte delle nostre aziende, della nostra struttura e del mondo che ci coinvolge più da vicino che è quello dell’imprenditoria", ha commentato Carla Picozza, imprenditrice referente dell’iniziativa PMI Day per