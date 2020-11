Riders: pubblicata Circolare su tutele del lavoro

(Teleborsa) - Con lafirmata oggi, preannunciata a margine del tavolo svolto ieri con le parti sociali, ilprovvede a esplicitare il dettato normativo in tema di tutela del lavoro dei ciclo-fattorini, i cosiddettidelle piattaforme digitali.E' quanto si legge in una nota sul sito del Ministero.Ilricorda, in primo luogo, il valore innovativo delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da parte dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, con le quali si era per la prima volta disciplinata l'attività lavorativa deidigitali, cogliendo lo stimolo lanciato dall'Unione Europea a dare una risposta coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel