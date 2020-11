Thyssenkrupp taglia 11.000 posti di lavoro, titolo giù a Francoforte

ThyssenKrupp

produttore di acciaio

indice EURO STOXX

(Teleborsa) - Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 4,59%.A pesare sulle azioni contribuisce l'annuncio del gruppo siderurgico di un ampliamento dei piani di tagli occupazionali. Thyssenkrupp ridurrà la forza lavoro di altri 11.000 posti, quasi raddoppiati rispetto ai 6.000 che aveva previsto nel maggio 2019. "I prossimi passi potrebbero essere più dolorosi, ma dobbiamo farli", ha affermato l'ThyssenKrupp prevede una perdita netta di oltre 1 miliardo di euro per l'intero anno il rosso di 5,5 miliardi di euro registrato nel periodo fiscale terminato a settembre.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 4,751 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 4,637. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 4,595 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.