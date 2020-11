Trasporto aereo, Delta blocca il posto centrale fino al 30 marzo 2021

Delta

(Teleborsa) - Fino alil posto centrale sugli aereirimarrà bloccato per limitare il riempimento a bordo. A confermarlo è la stessa compagnia aerea che ha sottolineato come la sua iniziativa continua ad essere un unicum tra i vettori statunitensi.La misura fa parte del programma di protezione del protocollo. “Molteplici studi indipendenti hanno convalidato l’efficacia della protezione multilivello offerta da Delta CareStandard, come il sistema avanzato di ventilazione e il regime di pulizia globale che, insieme, riducono considerevolmente il rischio di trasmissione all’interno dell’aeromobile – ha detto, Chief Customer Experience Officer – Tuttavia sappiamo che alcuni passeggeri stanno ancora imparando a convivere con questo virus e desiderano più spazio intorno a sé per essere tranquilli. Diamo ascolto ai desideri dei nostri clienti, e prenderemo sempre le misure necessaire affinché si sentano completamente sicuri quando viaggiano con noi”.Il protocollo Delta CareStandard include più di 100 misure protettive, come ladi ogni volo, un programma dicompleto per i dipendenti, e l’uso di filtri di livello industriale HEPA che trattengono più del 99,9% delle particelle, inclusi i virus.