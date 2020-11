Abi, banche italiane hanno raccolto 2 miliardi di euro in green bond

(Teleborsa) - Le emissioni inda parte dihanno raccolto, ad oggi,, con una netta accelerazione nel biennio 2019-2020. I green bond sono stati indirizzati a finanziare progetti dedicati alle, all’e alla. È quanto reso noto dain occasione del seminario "Investimenti e mercato dei capitali di fronte alla sfida della sostenibilità", che ha sottolineato come la domanda per questo tipo di titoli, non solo bancari, sia crescente e la fissazione di standard di mercato a livello europeo contribuirà all’ulteriore sviluppo di questo mercato in Italia.Nel 2019 il volume di green e sustainable bond è stato trainato principalmente dal, che ha rappresentato il. Il mercato italiano dei green bond, che si è collocato nel 2019 al quinto posto a livello europeo per emissioni, sta crescendo negli ultimi anni in termini di emittenti, volumi di emissioni e strutture finanziarie.Nel corso del seminario è emerso che lain corso ha reso ancora più importante il ruolo degli investimenti sociali, come quelli finalizzati al sostegno della ricerca medica e dell’assistenza sanitaria. Ildei partecipanti ai mercati finanziari in tema di sostenibilità, che si applicherà dal marzo 2021, è inoltre destinato ad avere grande importanza per gli intermediari e per gli investitori, poiché si propone di stabilire dellein base alle quali dare informativa circa la sostenibilità degli investimenti, al fine di assicurarne la loro correttezza e la diffusione.