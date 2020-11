Assegno unico e riforma Irpef, come cambierà il fisco?

(Teleborsa) - Laandrà avanti con l'assegno unico dale poi con la revisione delle aliquote Irpef. Lo ha confermato il Ministro dell'economia,nel corso di un webinar promosso da Base Riformista.La riforma, ha detto, partirà "già il, un'iniziativa storica di grande rilievo per sostenere le famiglie e superare le sperequazioni del sistema attuale, che penalizza fortemente gli incapienti e gli autonomi, e che può sostituire il sistema attuale di detrazioni e assegni".Poi sull'Irpef "abbiamo predisposto una riflessione approfondita" ma "siamo in una fase in cui ci concentriamo sull'emergenza, sulla legge di bilancio e sul Recovery plan. Ma poi potremo anche a livello politico avviare il lavoro ed il percorso per la delega sull'Irpef che dovràPer la riforma fiscale "il dato di partenza è che c" cui "si aggiungerà la capacità di finanziare la riforma con ulteriori risorse dall'aumento delle entrate dovuto al contrasto all'evasione ma anche al miglioramento della compliance con azioni di modernizzazione". Un fondo, ha spiegato,poi c'è un budget interno che deriva dalla razionalizzazione del fisco perchè abbiamo un'Irpef piena di bonus e riduzioni singole poco razionale ed abbiamo il tema dei sussidi ambientalmente dannosi".Nella riforma fiscale "c'è da una parte ildi ridurre la pressione sul lavoro e di semplificare il sistema. E dall'altra parte il tema di individuare un. Oggi c'è il sistema a scaglioni che può sembrare semplice ma non lo è, è unC'è poi il sistema per classi - ha aggiunto - che è un sistema con il quale per ogni reddito c'è. E può essere con scalini o continuo come il". In ogni caso, ha proseguito Gualtieri, "abbiamo nella Costituzione il principio, giusto, della progressione. E dietro questo principio dobbiamo recuperare spazio per i redditi medi e medio bassi dove c'è un livello di tassazione molto elevato, mantenendo il principio della progressività delle imposte. Questo è tema da affrontare poi ci sono gli strumenti tecnici".Quanto alloche questa sera chiederà il Governo al Parlamento "è dentro dimensioni e limiti che non ci fanno uscire dagli obiettivi che ci siamo dati. E anche con gli 1,4 miliardi che metteremo nel decreto di oggi stiamo sotto ilQuindi - ha sottolineato - con 100 miliardi di spesa abbiamo avuto un deficit più basso perchè abbiamo avuto più entrate e uscite minori su capitoli come la CIG. Abbiamo ancora margine per arrivare al deficit del