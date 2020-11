BCE, Lagarde: essenziale completare l'unione dei mercati dei capitali

(Teleborsa) - Soltanto unprofondo, completo e digitale consentirà alledipiù rapidamente e raggiungere una scala che le faccia competere con quelle statunitensi. È questa secondo secondo la presidente della BCEuna delle priorità per l'Europa negli anni a venire. "Nel mondo post-pandemia,dei capitali non è più un nice-to-have, è un", ha affermato Lagarde al 30° Congresso delle banche europee, aggiungendo che non va dimenticato il ruolo dei Governi e dei fondi pubblici, che fanno da volano alla ricerca privata.Secondo Lagarde, per finanziare imprese e startup non bastano le banche, ma serveche, ha sottolineato, nel 2019 ha raggiunto loe appena dellodei 27. "L'innovazione avviene all'intersezione tra scienza, mercati e finanza. Tutti e tre devono essere presenti perché possa prosperare", ha sottolineato e portato l'esempio degli Usa dove laboratori di ricerca, università e investitori operano in stretta vicinanza. L'Europa non dovrebbe essere da meno ma "i governi devono rimuovere le barriere" perché le startup devono non solo entrare nel mercato ma poter "crescere rapidamente".sono i fattori su cui puntare, ma rappresentano anche le sfide post Covid da affrontare, secondo la presidente della BCE. "L'Europa dovrà affrontare molte sfide nei prossimi anni derivanti sia dalla pandemia che dalle tendenze di lungo periodo, tra cui l'aumento dei livelli del debito, l'invecchiamento demografico, la digitalizzazione e il cambiamento climatico. Per sostenere con successo la crescita è necessario progredire lungo una serie di dimensioni, ma in particolare sarà fondamentale sfruttare le opportunità offerte dalle", ha sottolineato.Parlando dei, Lagarde ha detto che "troveranno la strada giusta per andare avanti" e che "si sono giustamente concentrati sulle perturbazioni a breve termine causate dalla pandemia. Hanno agito rapidamente ed efficacemente. Eppure la". La presidente della presidente della Bce ha concluso il suo intervento con una citazione di: "".