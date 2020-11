Borsa Italiana, Jerusalmi e Sironi lasciano il board di LSEG

(Teleborsa) - Il presidente dii, e il Ceo,, hanno lasciato il board di London Stock Exchange Group. La notizia arriva in contemporanea al via libera all'acquisto di Euronext della società che gestisce il mercato finanziario italiano dalla LSEG "A nome del consiglio di amministrazione ringrazio Raffaele e Andrea per l'enorme contributo che hanno dato sia al successo del Gruppo in Italia che, più in generale, al successo del Gruppo", ha detto, presidente diDiha sottolineato il "ruolo chiave nella crescita del business dei Capital Markets del Gruppo sin dalla fusione tra Borsa Italiana e London Stock Exchange nel 2007". Diha invece elogiato "la preziosa esperienza nella gestione dei rischi finanziari e nella regolamentazione". "Auguriamo ad entrambi il meglio per il futuro", ha concluso Robert.