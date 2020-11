Borse europee toniche. A Milano si riaccende il risiko bancario

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si confermano positivi i principali listini europei in attesa che ripartano le trattative negli USA per un nuovo piano di stimoli. L'attenzione degli investitori resta concentrata anche sui contagi da Covid-19 mentre scoppia lo scontro tra i Paesi UE dopo il veto posto da Polonia, Ungheria e Slovena sui fondi del Recovery Plan.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,186. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.868,1 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) che sale a 41,88 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,60%.positiva, che sale di un frazionale +0,33%, seguita da, che riflette un moderato aumento dello 0,37%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,50%.suldello 0,69%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura precedente.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,48%),(+1,30%) e(+1,11%).di Milano, troviamo(+3,80%),(+2,53%),(+2,23%) e(+1,86%).Al Top tra le azioni italiane a(+3,14%),(+2,97%),(+2,65%) e(+2,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,10%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.