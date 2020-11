De Lise (commercialisti): necessaria una reale semplificazione del fisco

(Teleborsa) - Serve unaper i contribuenti e i professionisti che ogni giorno li assistono, altrimenti il sistema andrà al collasso. Ad affermalo, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, che punta il dito contro la mancata semplificazione delle norme durante i mesi di emergenza."Siamo in piena pandemia e il diktat sbandierato è sempre lo stesso: semplificare. Eppure, in questi ultimi mesi non c’è stato un solo passaggio che abbia semplificato la vita ai professionisti e ai contribuenti - ha affermato De Lise - Forse il governo sta facendo una".Secondo De Lise, tutte le scelte prese sono andate nella direzione contraria rispetto a una semplificazione del fisco. "Si pensi alla, che non ha mai generato un utilizzo automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate - fa notare - Oppure ai, pieni di refusi e rimandi ad altri decreti e non possono essere considerati come una agevolazione o un alleggerimento volto ad una migliore gestione del periodo pandemico"."Adesso, ci dicono che nel 2021 dovrebbe partire la periodicità mensile dell’invio dei dati al, che finora è stato un adempimento annuale. Ricordiamo che ad oggi lenei confronti dei loro pazienti privati sono le uniche a non poter transitare attraverso il canale SDI per le carenze dell’Agenzia delle Entrate, incapace di garantire la privacy dei riceventi fattura", conclude il presidente nazionale dell’Ungdcec.