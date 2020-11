Euronext, ok soci all'acquisizione di Borsa Italiana

Euronext

(Teleborsa) - Via libera dall'assemblea straordinaria degli azionisti di, con oltre il 99,99% dei voti espressi, all'acquisizione di Borsa Italiana dal, in cordata conper la prevista acquisizione del gruppo Borsa Italiana - ha dichiarato-. Questa operazione migliora significativamente la dimensione di Euronext, diversifica il suo business mix in nuove classi di attività e rafforza le sue attività post-negoziazione".Con l'approvazione di oggi, che segue quella degli azionisti di LSEG il 3 novembre sono state soddisfatte le principali condizioni per l'operazione, "che prevediamo di completare nella prima metà del 2021" - aggiunge Boujnah -. "Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a CDP Equity e Intesa Sanpaolo presto nuovi azionisti di riferimento di Euronext".