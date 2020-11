Mercati europei positivi

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in timido calo.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,185. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%.Sulla parità lo, che rimane a quota +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,59%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,39%,avanza dello 0,27%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,39%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,79%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,84%.Sale il(+1,28%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il(+0,39%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,89%),(+1,60%) e(+1,57%).Nel listino, i settori(-1,13%),(-0,51%) e(-0,49%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,14%),(+3,79%),(+3,66%) e(+2,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,80%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,52%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,27%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,81%.di Milano,(+5,97%),(+5,38%),(+4,38%) e(+2,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,83%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,07%.Pensosa la, con un calo frazionale dello 0,78%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%.Tra lepiù importanti:00:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,3%; preced. 0%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 49,4 punti; preced. 48,7 punti)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,7%; preced. -1%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,2%; preced. 4,6%).