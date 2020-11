Mercati europei positivi. Milano maglia rosa con le banche

FTSE MIB

(Teleborsa) -con l'attenzione degli investitori che resta concentrata anche sui contagi damentre scoppia lo scontro tra i Paesi UE dopo il veto posto da Polonia, Ungheria e Slovena sui fondi del. Sulla stessa scia rialzista il, sostenuto dalla buona performance delle banche sul riaccendersi del risiko bancario Sul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.865,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 42 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,60%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,46%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,56%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,56%. Giornata di rialzi per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,89%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,67%),(+1,59%) e(+1,44%).di Milano, troviamo(+4,74%),(+4,10%),(+3,53%) e(+2,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,81%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,81%),(+3,59%),(+2,85%) e(+2,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,61%.Tentenna, che cede lo 0,57%.