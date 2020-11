Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

Pfizer

IBM

Travelers Company

Boeing

Visa

Moderna

Bed Bath & Beyond

Mylan

Ross Stores

Intuit

Mattel

Gilead Sciences

Tripadvisor

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 29.455 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.580 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,14%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(-0,07%).In buona evidenza nell'S&P 500 il compartoIn cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,53%),(+0,67%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,72%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,87%),(+3,16%),(+1,96%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,79%.Calo deciso per, che segna un -1,07%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,01%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,98%.