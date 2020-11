Quanta, da SACE e Banco BPM finanziamento da 2 milioni

Banco BPM

(Teleborsa) -hanno finalizzato un’operazione diper sostenere Quanta nella sua attività core di offerta alle aziende di servizi in ambito HR. L’operazione è stata perfezionata in piena emergenza Covid-19.Il finanziamento della durata- spiega una nota - è stato erogato da Banco BPM tramite la propria struttura Mercato Corporate Milano e garantito in tempi brevi da SACE tramite Garanzia Italia, lo strumento introdotto dal Decreto Liquidità durante l’emergenza Covid-19 per sostenere le esigenze di liquidità delle imprese italiane. Quanta potrà realizzare gli investimenti necessari a sviluppare le proprie attività in Italia e supportare le necessità dei propri clienti con le soluzioni più adeguate di Staffing Temporary e Permanent, percorsi di formazione, politiche attive, outplacement e outsourcing.Quanta è una società specializzata nelle soluzioni HR, presente in 5 paesi con 40 filiali e 250 professionisti.