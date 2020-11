Servizi finanziari abusivi, Consob oscura cinque siti web

(Teleborsa) -ha reso noto di aver ordinatodiche offronoL'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.Di seguito iinteressati dal provvedimento: ForTradersFX Ltd (www.for-tradersfx.com); "Mibtrades"(www.mibtrades.com); "Iacademy" ( www.iacademy.io e url iacademy.io); GAM Group Ltd e LLC IC Prime Broker ( https://marketsfx.co);HBC Market Ltd e Zentrale Zahlstelle Ltd ( www.hbc-markets.com).Sale, così, ailcomplessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando cioè l'Autorità è stata dotata del potere didegli