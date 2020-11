Stop dividendi, Banca d'Italia: Europa valuta una proroga, noi favorevoli ad approccio prudente

(Teleborsa) - In Europa si sta valutando la possibilità di prorogare lo stop aiper le banche e laè favorevole a un approccio prudente, vista la grande incertezza causata dal riacutizzarsi della pandemia. A sottolinearlo è stato il vicedirettore generale di Bankitalia,, durante un briefing per presentare il rapporto sulla stabilità finanziaria."Stiamo discutendo – ha spiegato il vicedirettore – con le altre banche centrali e autorità di vigilanza europee, nell'ambito dell'SSM e del Consiglio europeo per il rischio sistemico (Esrb), sull'opportunità di estendere ladi non distribuire dividendi, che altrimenti scadrebbe il primo gennaio". "Stiamo attraversando - ha aggiunto Signorini - una seconda forte ondata di contagi in tutta Europa. Auspichiamo che possa essere meno grave della prima, ma l'è grande. Quindi in Banca d'Italia pensiamo che sia necessario essere moltoe considerare attentamente l'evoluzione macroeconomica".Per quel che riguarda il rapporto presentato, via Nazionale ha rilevato che durante l'estate la ripresa dell'attività in Europa e in Italia è stata più ampia delle attese, evidenziando la capacità didell'economia e l'efficacia delle misure di sostegno monetarie, di bilancio e di vigilanza. Tuttavia, il nuovo vigore dellaha portato i rischi per laprovenienti dal quadro macroeconomico ad aumentare."Anche in considerazione della natura temporanea delle misure espansive di bilancio, ilresta sostenibile – si legge nel rapporto – la sua permanenza su livelli elevati può tuttavia determinare in prospettiva l'esposizione a rischi derivanti da tensioni sui mercati finanziari o da nuovi shock macroeconomici". La ricetta suggerita da Via Nazionale per ridurlo è quella di combinazione dididistese, misure efficaci di sostegno allae un gradualedicoerente con il quadro macroeconomico.Banca d'Italia ha ribadito inoltre che l'economia italiana si troverà ad affrontare "i rischi connessi con l'aumento dell'indebitamento delle società non finanziarie e con la progressiva rimozione delle misure di sostegno. Nell'attuale situazione di incertezza va evitata un'uscita anticipata dagli interventi di supporto, che potrebbe riflettersi anche su imprese in grado di superare la crisi".