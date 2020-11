Vendite a Tokyo. Debole il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana all'insegna delle vendite per le principali borse asiatiche. A pesare sui listini d'estremo oriente sono i timori della crisi che sta colpendo l'economia mondiale a causa dell'emergenza sanitaria.Chiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,42%; al contrario, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,54%.In frazionale progresso(+0,22%); con analoga direzione, guadagni frazionali per(+0,25%).Deboli(-0,14%) e(-0,04%).La giornata si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,1%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Poco mosso l', +0,14%.Il rendimento dell'scambia allo 0,02%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,34%.