ENEA, entrato in carica il nuovo CdA

(Teleborsa) - È entrato formalmente in carica il nuovo consiglio di amministrazione dell’ENEA (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), grazie alla registrazione della Corte dei Conti.Il nuovo CdA è composto dal presidente, professor Federico Testa (in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico) e dai consiglieri Tullio Berlenghi (in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e Giovanni Giuliano (eletto dai ricercatori e tecnologi ENEA).I tre componenti resteranno in carica quattro anni a partire dal 21 settembre 2020, data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente.