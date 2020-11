G20, ripresa globale incerta. Elevati rischi al ribasso

(Teleborsa) - Il contenimento del virus "è essenziale per sostenere" l'economia, che risente del nuovo aumento dei casi e delle nuove restrizioni imposte in diversi Paesi. E' quanto sottolineano i leader dei 20 Paesi più industrializzati al mondo che si impegnano a "" a sostegno di unae sulla quale pesanoI grandi del mondo hanno poi sottolineato l'importanza della "in tempi di crisi tramite l'attuazione di misure per assicurare l'apprendimento di persona, un efficace qualità dell'insegnamento a distanza e un mix" dei due "come appropriato". Un'istruzione "inclusiva, equa e di qualità per tutti è essenziale per un futuro migliore e per combattere le disuguaglianze".Nel contenimento del Covid-19 un ruolo chiave lo giocano i vaccini. Dal G20 arriva così l'impegno a "non lesinare gli sforzi per un, alle cure e alla diagnostica per tutti" e rispondere "alle necessità finanziarie" per la distribuzione dei vaccini.