Intesa Sanpaolo, 18 PMI nella terza Lounge Elite del 2020

(Teleborsa) - Continua il sostegno dialle piccole e media imprese italiane, accompagnandole in programmi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali. La nuovadel gruppo bancario italiano, la terza nel corso del 2020, ha infatti accolto oggiCompletamente digitale, la nuova Lounge accoglie anche aziende selezionate dal programma Imprese Vincenti ideato da Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle Pmi, e l'iniziativa rientra nella più ampia, che negli ultimi due anni ha"Diamo un benvenuto speciale alle Pmi che, in un momento cruciale come quello che stiamo attraversando, continuano a guardare al futuro facendo leva sulla propria formazione e crescita a medio lungo termine - ha commentato- Il nostro ruolo come prima banca del paese è sostenerle nella non facile analisi del contesto e permettere loro di gestire al meglio le conseguenze di questa difficile fase sulle loro attività".La nuova Lounge avrà un focus sulla capacità, da parte delle piccole e media imprese, di resistere agli shock esterni. "Il primo passo per crescere è cambiare testa e imparare ad adattarsi ad un contesto in continua evoluzione - ha spiegato- Proprio per questo la resilienza rimane il nostro faro, ed è importante che il percorso di formazione previsto da questa nuova Lounge si concentri anche sull'ideazione dei Resilience Plan. Bisogna aiutare le imprese, soprattutto se piccole, a, non solo sanitarie, con cui devono confrontarsi ogni giorno"."Crediamo fermamente che il futuro del nostro Paese sia strettamente legato alla capacità di valorizzare le eccellenze imprenditoriali italiane e accompagnarle nel loro percorso di crescita, soprattutto in un momento storico complesso come quello attuale - ha concluso- La nuova Lounge Elite Intesa Sanpaolo è testimonianza della resilienza di queste società virtuose e l'impegno di Elite è quello di sostenerle concretamente, non solo nei processi di innovazione e digitalizzazione, ma anche facendo sistema attraverso la condivisione di competenze, risorse, tecnologia e strumenti di finanza alternativa necessari per il loro sviluppo".