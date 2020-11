Iren avvia una nuova tranche di acquisto di azioni proprie

Iren

società di servizi

(Teleborsa) -ha annunciatonei termini di cui alla delibera dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2020 e alla seguente delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2020 che ha assegnato all’Amministratore Delegato i necessari poteri.A tal fine, l'utility emiliana ha conferito un mandato a Goldman Sachs International in qualità di intermediario, affinché proceda all’acquisto delle azioni della Società. Tale mandato prevede il riacquisto di azioni ordinarie Iren per un, a partire dal 23 novembre 2020 e fino alla scadenza del 29 ottobre 2021, salvo eventuale modifica all’autorizzazione da parte della Assemblea ordinaria degli Azionisti.Al 20 novembre, Iren detiene direttamente 15.474.735 azioni proprie pari all’1,1895% del capitale sociale.A Milano, giornata fiacca per la, che chiude gli scambi con un trascurabile -0,1%.