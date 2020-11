La Borsa di New York apre al rialzo spinta dalle aspettative sul vaccino

Dow Jones

(Teleborsa) - Apertura in rialzo per i principali indici di Wall Street, con un guadagno dello 0,95% sul; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.588 punti. Poco sopra la parità il(+0,63%); come pure, buona la prestazione dell'(+0,74%).Gli indici sono spinti al rialzo dall'aspettativa che un vaccino contro la Covid-19 possa essere disponibile tra poche settimane, dopo l'annuncio che il vaccino messo a punto da Oxford e AstraZeneca ha mostrato un'efficacia media del 70%.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,20%),(+1,70%) e(+1,43%).Al top tra i(+3,23%),(+2,90%),(+2,67%) e(+2,51%).Tra idel Nasdaq 100,(+5,79%),(+4,49%),(+3,83%) e(+3,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,63%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,98%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%.