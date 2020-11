Piazza Affari positiva col resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

bancario

vendite al dettaglio

alimentare

utility

Unicredit

Leonardo

Saipem

Moncler

Banco BPM

Ferrari

Mediobanca

Banca Generali

Credito Valtellinese

Banca Popolare di Sondrio

Maire Tecnimont

MARR

Cerved Group

Tod's

Tinexta

Anima Holding

(Teleborsa) -al pari delle principali Borse Europee, con le fusioni bancarie sull'asse italo-francese che tengono banco, insieme agli ultimi sviluppi sul vaccino anti-Covid Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,38%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.866,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,83%, a 42,77 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +116 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,58%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,59%, senza slancio, che negozia con un +0,06%.avanza dello 0,42%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,64%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 23.762 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,18%),(+1,89%) e(+1,86%).Il settore, con il suo -0,57%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+3,88%),(+3,77%),(+3,14%) e(+2,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,32%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,78%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%.Al Top tra le azioni italiane a(+22,67%),(+8,39%),(+4,32%) e(+3,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,33%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,91%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,87%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,51%.