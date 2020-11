Pioggia di acquisti a Wall Street, spinta da energia e industriali

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 29.481 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.569 punti. I mercati americani sono spinti dalle buone notizie sul fronte vaccini , che hanno alimentato la domanda di titoli economicamente sensibili come l'energia e gli industriali.Sui livelli della vigilia il(-0,09%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(+0,17%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+4,70%),(+1,58%) e(+1,29%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,72%.Al top tra i(+4,75%),(+4,62%),(+3,47%) e(+3,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,81%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,05%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,93%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+6,51%),(+4,95%),(+4,38%) e(+4,30%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,30%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,81%.